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Народного артиста СССР, худрука МХТ им. Чехова и "Табакерки" Олега Табакова ввели в искусственную кому. Об экстренной госпитализации Табакова стало известно в конце ноября. Артиста поместили в реанимацию Первой градской больницы. Из-за болезни Олега Павловича в МХТ им. Чехова отменили декабрьские спектакли.

Врачи ввели народного артиста СССР Олега Табакова в искусственную кому. На такой шаг в больнице пошли из-за ухудшения состояния здоровья актера, передает РЕН ТВ.

В состояние медикаментозной седации артиста погрузили, чтобы снять нагрузку с внутренних органов. После этой процедуры его состояние оценили как стабильно тяжелое.

О состоянии Табакова также пишет газета "Известия". Источник издания сообщил, что ритмы сердца народного артиста почти не слышны, а сознание остается частичным.

Табакова госпитализировали в реанимационное отделение Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По одной из версий, у него может быть заражение крови. Актера экстренно прооперировали и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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