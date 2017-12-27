Московские банкоматы и офисы ВТБ начали принимать новые купюры

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Часть банкоматов и офисов ВТБ в Москве начали принимать и выдавать купюры номиналом в 200 рублей и две тысячи рублей. Остальные банкоматы банка начнут работать с новыми купюрами до конца первого квартала 2018 года.

В некоторых банкоматах и офисах ВТБ стали доступны операции с купюрами 200 рублей и две тысячи рублей, сообщает агентство "Москва".

"У нас всего порядка 15 тысяч банкоматов и уже 2 тысячи банкоматов настроены<...>Мы первый федеральный банк, который начинает работать в банкоматах с этими купюрами. Нам потребовалось порядка полутора месяцев, чтобы настроить программное обеспечение и кассовую технику. Первые банкоматы, которые начинают работать с купюрами 200 рублей и 2 тысячи рублей расположены в Москве", - сообщил старший вице-президент, руководитель департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков.

По его словам, все банкоматы банка начнут работать с новыми купюрами после Нового года, до конца первого квартала 2018 года.

12 октября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Они должны поступить в обращение до конца 2017 года.

На 200-рублевой банкноте изображен памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей размещены знаменитые места Дальнего Востока - это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.

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