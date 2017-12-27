Потеряна связь с запущенным с Байконура первым ангольским спутником

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Специалисты потеряли связь со спутником "Ангосат-1", который был запущен с Байконура накануне вечером. Отмечается, что после отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, однако затем она была утеряна.

С запущенным накануне с Байконура спутником "Ангосат-1" потеряна связь. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник на космодроме.

"После отделения от разгонного блока "Фрегат" спутник вышел на связь, но впоследствии связь с ним была утеряна, телеметрическая информация поступать перестала", - говорится в сообщении.

Во вторник вечером с Байконура стартовала ракета-носитель "Зенит-2SБ" с первым ангольским спутником "Ангосат-1". На целевую орбиту спутник должен был выйти в среду в 6:54 по московскому времени.

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