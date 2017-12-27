Спецназ вошел в здание фабрики "Меньшевик" в Москве

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Полицейский спецназ вошел в здание фабрики "Меньшевик", где ранее бывший собственник устроил стрельбу. Переговоры с мужчиной лично вел начальник столичного главка МВД Олег Баранов. Кроме того, из здания вышли два человека.

Полицейский спецназ проник в здание фабрики "Меньшевик", где в среду бывший собственник устроил стрельбу. Об этом сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, сейчас правоохранители ищут в помещении экс-владельца.

Кроме того, из здания спасены два человека. Об этом пишет "Интерфакс". По данным агентства, в переговорах с мужчиной лично участвовал начальник столичной полиции Олег Баранов.

Стрельба на фабрике "Меньшевик" произошла в среду утром. Огонь открыл бывший собственник, который обвинил новых владельцев в рейдерском захвате. В результате стрельбы погиб один человек - охранник помещения.