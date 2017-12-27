Пленных из Донбасса доставили к месту обмена

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Пленные из самопроворзглашенных ДНР и ЛНР доставлены к месту обмена с Киевом. Обмен между сторонами конфликта в Донбассе произойдет по формуле "всех на всех": 74 бойцов ВСУ на 306 ополченцев.

Удерживаемые Украиной ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР прибыли к месту обмена пленным на линии соприкосновения - КПП "Майорск" в районе Горловки, передает ТАСС.

Обмен будет проходить на контрольно-пропускном пункте - нейтральной территории, разделяющей подконтрольные ополченцам ДНР и киевским силовикам части Донецкой области. Его осуществят по формуле "всех на всех": 306 ополченцев на 74 бойца ВСУ.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Чтобы договориться, сторонам понадобилось почти полтора года. В ноябре президент России в ходе встречи с лидером украинского общественного движения Виктором Медведчуком, поддержал его предложения об обмене пленными. Позже по телефону Владимир Путин обсудил эту инициативу с руководителями ЛНР и ДНР, призвав стороны решить вопрос до Нового года.

Ополченцы заявили, что готовы к процессу. Однако и после этого у сторон возникали разногласия относительно списков лиц, подлежащих обмену. Окончательно договориться удалось 25 декабря в Москве при поддержке РПЦ.

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