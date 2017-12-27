На Павелецкой площади в Москве построят подземный ТЦ

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Подземный торговый центр появится на Павелецкой площади в столице. Комплекс будет иметь три этажа. На двух верхних уровнях ТЦ расположатся объекты торговли и услуг, а на нижнем – парковка на 500 машин.

Архитектурный совет столицы одобрил проект подземного торгового центра на Павелецкой площади. Об этом сообщает РИА Новости.

"В целом проект мы поддерживаем", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, еще предстоит проработать ряд деталей, касающихся связи планируемого объекта с метро "Павелецкая".

Новый торговый центр разместится между Садовым кольцом и зданием Павелецкого вокзала. Комплекс будет иметь три подземных этажа. Его площадь составит 78 тысяч квадратных метров. На двух верхних уровнях ТЦ расположатся объекты торговли и услуг, а на нижнем – парковка на 500 машин.