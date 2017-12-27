В Подмосковье совершено нападение на скорую помощь

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В Люберцах мужчина напал на водителя скорой помощи. Между 54-летним водителем неотложки и водителем Volkswagen произошел конфликт, в результате которого первый получил телесные повреждения. Полиция принимает меры к установлению личности и задержанию злоумышленника.

В подмосковных Люберцах возле одного из домов на Инициативной улице было совершено нападение на водителя скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

По версии полиции, между 54-летним сотрудником неотложки и мужчиной, который находился за рулем Volkswagen, произошел конфликт. В результате водитель спецавтомобиля получил телесные повреждения. После этого нападавший скрылся, полиция ищет его.

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