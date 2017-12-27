Путин подал документы для выдвижения на выборы президента
Владимир Путин в среду прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для выдвижения на выборы президента в 2018 году. Накануне собрание избирателей приняло решение о поддержке самовыдвижения действующего главы государства.
Владимир Путин в среду прибыл в Центризбирком, чтобы подать документы для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году, передает TVC.RU. Они пройдут 18 марта.
Документы у президента приняла рабочая группа ЦИК во главе с членом комиссии Александром Клюкиным.
Накануне собрание избирателей приняло решение о поддержке его самовыдвижения. По закону после этого кандидат должен лично обратиться в ЦИК для регистрации. Ходатайство рассматривается в течение пяти дней. Самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку.
О намерении принять участие в выборах президента Владимир Путин заявил 6 декабря. 14 декабря глава государства сообщил, что будет баллотироваться в порядке самовыдвижения.
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