14:03, 27 декабря 2017

Гигантская фигура собаки в виде Трампа появилась в Китае

Теги:  В мире  китай  трамп

В китайском городе Тайюань появилась большая фигура собаки с прической Дональда Трампа. Она была установлена в честь года Собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года.

В одном из торговых центров китайского города Тайюань появилась гигантская фигура собаки с прической и бровями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Большая фигура была установлена в честь года Собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года. Отмечается, что красный шарф символизирует часто надеваемый Трампом красный галстук, а поднятый вверх указательный палец - поведение американского лидера во время выступлений и дебатов.

Кроме того, сам Трамп родился в 1946 году - в год Собаки.

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