Гигантская фигура собаки в виде Трампа появилась в Китае

В одном из торговых центров китайского города Тайюань появилась гигантская фигура собаки с прической и бровями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN