Гигантская фигура собаки в виде Трампа появилась в Китае

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В китайском городе Тайюань появилась большая фигура собаки с прической Дональда Трампа. Она была установлена в честь года Собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года.

В одном из торговых центров китайского города Тайюань появилась гигантская фигура собаки с прической и бровями президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Welcome the #TrumpDog: A giant dog figure sporting Trump's hairdo and gesture is seen outside a shopping mall in downtown Taiyuan, capital of Shanxi Province, heralding the upcoming Year of the Dog. US President Trump was born in 1946 in the Year of the Dog. pic.twitter.com/SwbIZrKrmN — People's Daily,China (@PDChina) 26 декабря 2017 г.

Большая фигура была установлена в честь года Собаки по восточному календарю, который настанет 18 февраля 2018 года. Отмечается, что красный шарф символизирует часто надеваемый Трампом красный галстук, а поднятый вверх указательный палец - поведение американского лидера во время выступлений и дебатов.

Кроме того, сам Трамп родился в 1946 году - в год Собаки.