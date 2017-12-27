306 на 74: в Донбассе начался обмен пленными

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В Донбассе начался самый масштабный за все время конфликта на юго-востоке Украины обмен пленными. Согласно договоренностям, Киев передаст самопровозглашённым республикам 306 человек. Донецк и Луганск - 74.

Украинских пленных выводят из луганского СИЗО. Куда их повезут - держится в строжайшем секрете, отмечает "ТВ Центр". Точное место обмена не разглашали до последнего из соображений безопасности. Позже информагентства сообщат - все происходит возле контрольно-пропускного пункта "Майорск", в прифронтовой зоне к северу от Горловки. Присутствуют наблюдатели от ОБСЕ и представители духовенства. 306 жителей самопровозглашенных республик и 74 украинских силовика должны, наконец, вернуться домой.

Многие из них не видели родных почти три года. Но Петр Порошенко, комментируя происходящее из Киева, говорит почему-то в основном про себя. И этот самый масштабный за время военного конфликта на юго-востоке обмен пленными записывает себе в заслуги.

"Это была очень изнурительная, очень профессиональная с нашей стороны борьба за каждого. Верю, что она принесет результат. Это будет символом нашей борьбы и нашей победы. Поверьте, я этого дня ждал все эти три года", - заявил он.

Президент Украины, безусловно, лукавит. Несмотря на прописанный Минскими соглашениями формат "всех на всех", последний год с лишним обмен был, по сути, заморожен. Киев не хотел идти на компромисс. С мертвой точки дело сдвинулось лишь месяц назад, благодаря посредничеству Русской православной церкви. Под сводами Ново-Иерусалимского монастыря в подмосковной Истре лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук попросил Владимира Путина посодействовать. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал эту идею, а президент России пообещал сделать все возможное и в тот же вечер провел телефонные переговоры с главами ЛНР и ДНР. И вот в понедельник опять же при содействии предстоятеля Русской православной церкви уже в Свято-Даниловском монастыре были наконец оговорены все детали. Принцип "всех на всех" реализовать пока не удалось - пленные еще останутся у обеих сторон. Ситуацию осложняет и то, что далеко не каждый хочет сегодня возвращаться на подконтрольную Киеву территорию.

И это, в общем-то, не удивительно. В условиях информационного карантина, вне поля действия киевской пропаганды жизнь на Украине видится в тонах куда более реальных. В основном, конечно, в тёмных. Жуткий экономический кризис, катастрофическое обнищание людей, разгул вооруженных радикалов и полнейшая беспомощность власти.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".