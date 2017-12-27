Путин назвал политической задачей увеличение инвестиций в регионы

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Владимир Путин назвал увеличение инвестиционной привлекательности регионов ключевым направлением государственной политики. Об этом глава государства говорил на последнем в этом году заседании Госсовета.

Владимир Путин провёл в Кремле заключительное в этом году заседание Госсовета, передает "ТВ Центр". Оно было посвящено вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Президент подчеркнул, что поддержка бизнеса и формирование комфортных условий для развития предпринимательской активности - одна из приоритетных задач государства. И отметил положительную динамику - до 40% в этом направлении в ряде регионов. Так, среди лидеров экономического роста - Амурская, Архангельская и Калининградская области, Якутия и Кабардино-Балкария.