14:43, 27 декабря 2017

Путин рассказал о новом качестве отношений России и Казахстана

Теги:  Политика  путин  казахстан

Владимир Путин в среду встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. По словам российского лидера, отношения двух стран вышли на новый уровень.

В Кремле Владимир Путин встретился с Нурсултаном Назарбаевым, передает "ТВ Центр". Президенты обсудили сотрудничество России и Казахстана в различных сферах.

По словам российского лидера, экономические связи двух стран успешно развиваются. Только за последние 10 месяцев товарооборот увеличился более чем на 34%. Объём инвестиций Москвы в экономику Казахстана превысил 10 миллиардов.

В целом, отметил Владимир Путин, отношения стран вышли на новый уровень.

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