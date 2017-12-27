Полиция не может найти устроившего стрельбу экс-директора "Меньшевика"

Теги: стрельба Происшествие москва

На юго-востоке Москвы проходит спецоперация МВД и Росгвардии. Там ищут бывшего собственника фабрики "Меньшевик". Утром мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу, в результате чего погиб охранник предприятия. Сейчас Илья Аверьянов скрывается внутри здания. Операцию по его задержанию возглавляет глава московской полиции.