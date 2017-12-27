Полиция не может найти устроившего стрельбу экс-директора "Меньшевика"
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На юго-востоке Москвы проходит спецоперация МВД и Росгвардии. Там ищут бывшего собственника фабрики "Меньшевик". Утром мужчина в ходе конфликта открыл стрельбу, в результате чего погиб охранник предприятия. Сейчас Илья Аверьянов скрывается внутри здания. Операцию по его задержанию возглавляет глава московской полиции.
В эти минуты на юго-востоке Москвы спецназ ищет экс-владелец кондитерской фабрики "Меньшевик", где в среду утром произошла стрельба.
По последним данным, один человек погиб, ещё несколько ранены. Как сообщили в Следственном комитете, бывший собственник предприятия Илья Аверьянов вступил в конфликт с нынешним руководством, а затем достал ружьё и совершил несколько выстрелов.
Возбуждено уголовное дело.
Подробности — в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Александра Огородникова.