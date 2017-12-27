Дети с особенностями здоровья первыми увидят мюзикл в "Геликон-опере"

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"Геликон-опера" в эти предновогодние дни показывает мюзикл для маленьких зрителей под названием "Сон в зимнюю ночь". Главный герой сказки - медвежонок. Он отправляется в волшебный лес в поисках Нового года. И там происходят удивительные события. Среди тех, кто уже завтра сможет посмотреть спектакль - дети из малообеспеченных семей и маленькие пациенты московских клиник.

От белого снега рябит в глазах. И это явно снится. "Сон зимнюю ночь" - настоящая сказка, сотворенная артистами театра "Геликон-опера", передает "ТВ Центр".

Кисельных берегов нет. Они укрыты снегом. Главной декорацией мюзикла стал трехметровый сугроб. В нем и происходит все действо. Сказочное. И доброе. Ну, или почти беззлобное.

На лесной поляне проснулся медвежонок. Вылезает из берлоги и идет встречать Новый год. В его понимании Новый год - мальчик, который может заблудиться. Его надо спасти и подарить бочонок с медом. Вроде бы сказка - благодатный материал. Да публика больно притязательная. Не обманешь. Потому в "Геликоне" весь сценический арсенал в действии.

"Получается некий такой квест, такая бродилка по новогоднему лесу. Технические средства нам позволили, чтобы на лесную поляну села летающая тарелка. Также улетела в звездное ночное небо", - сказал художник-постановщик спектакля "Сон в зимнюю ночь" Ростислав Протасов.

Приключения и передряги, в которые попадает главный герой - основа повествования. И чудеса - тут и там. Самый главный зимний волшебник на сцене петь не просит, наоборот - сам не прочь исполнить куплет-другой.

"Я как миротворец. Я везде прихожу. Приношу с собой свет, любовь и добро", - пояснил артист театра, исполнитель роли Деда Мороза Андрей Орехов.

Аккомпанируют тоже вживую. Ответственный за музыкальную часть - Александр Покидченко. Это он сочинил мюзикл по пьесе Александра Коручекова. Час десять сценического времени смотрится и слушается на одном дыхании.

"Что такое сегодня детская музыка? Ребята реагируют на искреннее проявление и яркие тембры. Мы все хотели сделать, чтобы это было интересно так, броско", - прокомментировал композитор, музыкальный руководитель спектакля Александр Покидченко.

На протяжении нескольких праздничных дней мюзикл "Сон в зимнюю ночь" увидят ребята с особенностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Также приглашены маленькие пациенты научных институтов. Музыкальная магия должна сотворить чудо.

"Театр может и лечить. Театр может делать и чудеса. Особенно музыкальный театр. Наши артисты поют, это живой звук. Это не запись фонограммы. Это идет опять работа человеческим тембром. Мы верим, что это лекарство будет действовать лучше, чем любые химические препараты", - заявил худрук театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

Если соединить визуальные эффекты, музыку, живой голос и содержание - получится настоящее культурное "снадобье". Главное новогоднее блюдо.

Анастасия Мартынова, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Москва.

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