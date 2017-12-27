"Научные елки" пройдут в парке "Зарядье"

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Новогодняя программа в парке "Зарядье" будет с научным уклоном. Дети и их родители смогут провести множество экспериментов и послушать просветительские лекции.

Получить горячий иней, сделать молекулярную икру и вывести формулу Нового года может даже ребёнок в парке Зарядье. Как сообщает "ТВ Центр", там для юных и пытливых умов придумали "ёлки" - не простые, а научные.

Заправляют всем учёные. Бессовестно выдают все секреты Деда Мороза: например, почему дедушка не мёрзнет и откуда на самом деле взялась Снегурочка. А ещё дети в настоящих лабораториях проводят необычные эксперименты: создают нетающий лёд и искусственный снег, получают вполне съедобное мороженое, замораживают всё что угодно и исследуют изменения на молекулярном уровне.