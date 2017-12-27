Выход со станции "Охотный ряд" в Москве не будет закрыт на Новый год

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В новогоднюю ночь выход в город со станции "Охотный ряд" столичного метро не будет закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе подземки. Ранее отмечалось, что из-за концерта на Красной площади выход со станции будет осуществляться только по спецпропускам.

Московский метрополитен не будет закрывать выход в город со станции "Охотный ряд" Сокольнической линии в новогоднюю ночь. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе подземки.

Ранее в официальных аккаунтах метро отмечалось, что из-за концерта на Красной площади выход в город со станции "Охотный ряд" до 03:00 будет осуществляться только по специальным пропускам.

"Вышедшее раннее в соцсетях сообщение о планах ограничить выход со станции метро "Охотный ряд" было ошибочным. Станция будет работать в штатном режиме всю ночь", - говорится в сообщении.

При этом из-за большого скопления людей в новогоднюю ночь в центре столицы пассажирам также рекомендуется пользоваться станциями "Китай-город", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Новокузнецкая".