В аэропортах Украины начала работать система биометрического контроля

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В украинских аэропортах и на железнодорожном транспорте начала работать система биометрического контроля. Россияне будут проходить его обязательно, поскольку они занесены в "группу риска".

Система биометрического контроля появилась в аэропортах и на железнодорожном транспорте при пересечении границы, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Украины.

Россияне будут проходить биометрический контроль в обязательном порядке, поскольку они занесены в "группу риска", граждане других стран – в зависимости от оценки рисков.

26 декабря в тестовом режиме начала работать система биометрического контроля в пограничных пунктах пропуска. Ожидается, что с 1 января система заработает повсеместно и на постоянной основе.