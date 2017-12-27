Ассоциация туроператоров России рассказала о спросе на путевки в 2018 году

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В Ассоциации туроператоров России рассказали, что в начале 2018 года резко упадут продажи туристических путевок. Там также сообщили, что продажи туристических путевок в Египет для россиян начнутся после новогодних праздников.

Продажи путевок на курорты могут существенно упасть в первые месяцы 2018 года. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. "Маржинальность упала раза в два с половиной по сравнению с прошлым новым годом", – отметила она.

Между тем, по данным АГН "Москва", цены на первые путевки в Египет могут составить от 35 тысяч рублей с человека за неделю отдыха, ожидается, что продажи начнут после новогодних праздников.