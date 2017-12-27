Сорокин сменит Мутко на посту председателя оргкомитета ЧМ-2018

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Новым председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года будет Алексей Сорокин. Об этом сообщил Виталий Мутко. По словам вице-премьера, он намерен сосредоточиться на работе в правительстве.

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года станет Алексей Сорокин. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сорокин будет председателем оргкомитета "Россия-2018", я сосредоточусь на работе в правительстве. Сорокин будет выполнять функции и председателя оргкомитета, и нашего представителя в FIFA. Работы еще много, но абсолютно уверен, что будет все подготовлено в срок", - сказал Мутко.

В понедельник вице-премьер объявил о приостановлении деятельности на посту президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации назначен генеральный директор Союза Александр Алаев.

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