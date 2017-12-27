Обнародованы зарплаты чиновников и министров за 2016 год

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Минфин раскрыл зарплаты федеральных министров, депутатов Госдумы, сенаторов и других чиновников за 2016 год. В тройку самых высокооплачиваемых министров вошли глава Минфина Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Российский Минфин опубликовал зарплаты чиновников, министров, судей и депутатов Госдумы за 2016 год, пишет "Русская планета".

Своеобразным чемпионом среди всех в списке стал министр финансов Антон Силуанов. Он зарабатывал по 1,73 миллиона рублей в месяц. Еще два министра – глава Минэкономразвития Максим Орешкин и руководитель Минэнерго Александр Новак - получали по 1,27 миллиона и 1,16 миллиона рублей соответственно.

Месячная зарплата главы МЧС Владимира Пучкова составила 954 тысячи рублей, а министра легкой промышленности Дениса Мантурова – 921 тысяча рублей.

Также в десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами попали министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования. Диапазон — от 497 до 634 тысяч рублей.

Между тем, среднемесячная зарплата чиновников правительства, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тысячи рублей. К ним относится и председатель правительства Дмитрий Медведев. Также в этот список входят его заместители и федеральные министры (всего 32 человека).

Средняя зарплата главы Счетной палаты Татьяны Голиковой, ее заместителя, а также всех аудиторов составила 668,8 тысяч рублей. Всего их 14 человек.

Кроме того, высокими зарплатами в 615 тысяч рублей могут похвастаться в Конституционном суде. Речь идет о председателе, его заместителе и судьях. Всего 16 человек.

Депутаты Госдумы в прошлом году получали по 420 тысяч рублей в месяц, а сенаторы — по 385 тысяч.

Однако дороже всего обходятся командировки сотрудников центрального аппарата правительства: при зарубежных поездках их суточные составляют 270 тысяч рублей, а на проезд и проживание выделяется еще 700 тысяч рублей.