В Германии за год конфисковали рекордный объем кокаина

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В Германии в 2017 году конфисковали рекордный объем кокаина - семь тонн. Это втрое превышает объем конфискованного наркотика в 2016 году. Большая часть была задержана в портовых городах Гамбург и Бремерхафен. Увеличение объема конфискованного наркотика связано с резким ростом производства кокаина в Южной Америке.

В 2017 году в Германии конфисковали рекордный объем кокаина в семь тонн, что втрое превышает показатель прошлого года. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на Spiegel.

Большая часть наркотиков была задержана в портовых городах Гамбург и Бремерхафен. Федеральное криминальное бюро связывает рост объема конфискованного кокаина с резким увеличением объема его производства в Южной Америке, что привело к росту экспорта в Западную Европу. В ведомстве прогнозируют, что в связи с этим возрастет потребление наркотика в Германии.

"Очевидно, преступники действуют под девизом "предложение рождает спрос", – отметил представитель криминального бюро Кристиан Хоппе.