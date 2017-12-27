Маск обозначил сроки выпуска электрического пикапа

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Основатель компании Tesla Илон Маск планирует выпустить электропикап после выхода Tesla Model Y. По его словам, работа над проектом велась на протяжении нескольких лет.

Глава автомобильной компании Tesla Илон Маск намерен выпустить электропикап. По его словам, это произойдет сразу после окончания работы над кроссовером Model Y.

"Почти пять лет держу у себя в голове идеи касательно ключевых дизайнерских и инженерных деталей", - приводит слова Маска "Ридус".

В ноябре Tesla представила прототипы первого в мире электрического грузовика и спорткара Roadster нового поколения. Глава компании Илон Маск сообщил, что производство такого транспорта - это очередной шаг к освобождению мировой экономики от использования ископаемого топлива.