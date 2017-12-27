15:52, 27 декабря 2017

Эрдоган назвал Асада террористом

Теги:  Политика  сирия  асад  турция  эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом. По его словам, с главой САР невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране. Эрдоган подчеркнул, что будущее Сирии нельзя построить с президентом, который "убил около миллиона своих сограждан".

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал террористом главу Сирии Башара Асада. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters. 

"Асад - однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом", - сказал Эрдоган.

По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, "который убил около миллиона своих сограждан". 

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