Эрдоган назвал Асада террористом
Теги: Политика сирия асад турция эрдоган
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом. По его словам, с главой САР невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране. Эрдоган подчеркнул, что будущее Сирии нельзя построить с президентом, который "убил около миллиона своих сограждан".
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал террористом главу Сирии Башара Асада. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на агентство Reuters.
"Асад - однозначно террорист, который на государственном уровне занимался терроризмом", - сказал Эрдоган.
По его словам, будущее Сирии невозможно построить с президентом, "который убил около миллиона своих сограждан".
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