Эрдоган назвал Асада террористом

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Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал сирийского лидера Башара Асада террористом. По его словам, с главой САР невозможно продолжать взаимодействие по урегулированию ситуации в стране. Эрдоган подчеркнул, что будущее Сирии нельзя построить с президентом, который "убил около миллиона своих сограждан".