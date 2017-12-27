В Москве введен план "Сирена" для поимки экс-директора "Меньшевика"

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Московская полиция ввела оперативный план "Сирена" для розыска устроившего стрельбу экс-директора фабрики "Меньшевик". Таким образом, искать сбежавшего мужчину будут по всей столице.

В целях розыска мужчины, устроившего стрельбу на фабрике "Меньшевик", московская полиция ввела оперативный план "Сирена", передает "Интерфакс". Он предполагает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников.

Также столичным полицейским розданы фотографии преступника.

Как заявил начальник пресс-службы столичного Главного управления МВД Юрий Титов, устроивший стрельбу экс-владелец фабрики "Меньшевик" покинул территорию предприятия на юго-востоке до того, как было выставлено оцепление, сообщает ТАСС.

Стрельба на фабрике "Меньшевик" произошла утром, 27 декабря. Огонь открыл бывший собственник, обвинивший новых владельцев в рейдерском захвате. В результате погиб один человек - охранник помещения. Позднее в здание вошел спецназ, но злоумышленника не обнаружил

Инцидент произошел на улице Иловайская. Источники сообщают, что подозреваемым является Илья Аверьянов, а погибшим Алексей Костиков. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

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