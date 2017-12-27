В Донбассе завершилась первая стадия обмена пленными

Теги: Украина кризис пленный

Киев и Луганск обменялись пленными в рамках первого этапа обмена "всех на всех", стороны передали друг другу 74 и 16 человек соответственно. Процедура проходила на территории между населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой.

Процесс обмена пленными между Украиной и самопровозглашенной Луганской народной республикой завершен. Об этом сообщил "Интерфаксу" представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации. "Первая стадия завершена. Луганск передал Киеву 16 человек в обмен на 74 заложника, хотя изначально Киев говорил о намерении передать 99 человек", - сказал он.

Обмен проходил на нейтральной территории между подконтрольным Киеву населенным пунктом Майорск и донецкой Горловкой.

Обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе по формуле "всех на всех" - один из ключевых пунктов Комплекса мер по выполнению Минских соглашений. Чтобы договориться, сторонам понадобилось почти полтора года. В ноябре президент России в ходе встречи с лидером украинского общественного движения Виктором Медведчуком, поддержал его предложения об обмене пленными.