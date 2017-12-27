237 на 73: как прошел обмен пленными в Донбассе

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В среду в Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он стал крупнейшим за все время вооруженного конфликта, вспыхнувшего почти четыре года назад. Домой вернулись 237 ополченцев Донбасса. В свою очередь, территорию ДНР и ЛНР покинули 73 гражданина Украины.

Территория между украинским КПП "Майорск" и донецкой Горловкой едва вмещает автобусы, на которых привозят пленных. Домой в среду возвращаются более 300 человек. Это крупнейший обмен за всю историю конфликта на юго-востоке. Пленные признаются - не верили в обмен до последнего момента, передает "ТВ Центр".

Украинских солдат на КПП встречают с национальным флагом. Те в свою очередь делятся планами на будущее. Некоторые говорят, что побывав в плену, они по-другому взглянули на эту войну. Другие, напротив, снова пойдут служить в армию.

Впрочем, независимо от взглядов пленных, их обмен по формуле "всех на всех" закреплен в минских договоренностях. В Киеве неоднократно заявляли, что в полном мере поддерживают гуманитарную акцию, но на деле последний раз стороны обменивались пленными 15 месяцев назад.

Пробиться сквозь бездушие удалось благодаря православной церкви. При содействии патриарха Кирилла прошла личная встреча координатора по обменам от Украины Виктора Медведчука и Владимира Путина. Российский президент тогда напрямую обратился к главам ДНР и ЛНР. В среду в качестве наблюдателей при обмене тоже присутствуют представители православного духовенства.

"Это событие ознаменовано и значимо тем, что оно проходит под эгидой православной церкви, под эгидой Московского патриархата. Но вклад церкви носит сугубо гуманитарный характер. Мы не будем останавливаться. Это первый этап обмена, потому что передаются не все удерживаемые люди, как с одной стороны, так и с другой", - сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

Киев выпустил на свободу из тюрем 237 человек, Донецк и Луганск освободили 74. Впрочем, оценивая цифры, нужно понимать, что в списках ДНР и ЛНР главным образом значатся военнослужащие украинской армии. А на территории, подконтрольной Киеву, людей задерживали по обвинению в сепаратизме. Попасть за решетку можно за пост в интернете. Впрочем, очевидно: процесс обмена снова сдвинулся с мертвой точки, и для многих семей по обе стороны конфликта это стало главным новогодним подарком. Власти ДНР и ЛНР заявили, что готовы и дальше совершать обмены. Дальнейшую работу в этом направлении будут вести во время переговоров в Минске.

Пётр Вершинин, Андрей Грис, "ТВ Центр".