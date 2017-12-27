Путин назвал необходимые условия для инвестиций в регионы

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Политическая стабильность в стране является одним из ключевых условий для успешного привлечения инвестиций. В среду об этом заявил Владимир Путин на итоговом в этом году заседании Государственного совета. Оно было посвящено вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Владимир Путин назвал одним из важнейших условий для инвестиций политическую стабильность. Президент отметил, что стране, безусловно, необходимо обновление, движение вперед, но все это должно происходить эволюционным путем, сообщает "ТВ Центр".

Он назвал улучшение инвестиционного климата в регионах России не только экономической, но и политической задачей. Потому что, подчеркнул глава государства, именно это увеличивает ресурсы для развития здравоохранения, образования, социальной сферы в целом, для реализации программ благоустройства и улучшения городской среды.

"Кто будет вкладывать деньги или в регионы, или в страну в целом, если не известно, что завтра там произойдет, что случиться? Поэтому, безусловно, нужно обновление, безусловно, нам нужно движение вперед. Но все это должно происходить спокойным эволюционным путем, предсказуемым на каждом шаге", - отметил президент.