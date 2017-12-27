20:09, 27 декабря 2017

Санкт-Петербург украсили к Новому году

Теги:  санкт-петербург  праздник  благоустройство  Новый год

Настоящая новогодняя сказка развернулась на улицах Петербурга. Город украсили к наступающим праздникам. На главных площадях установили десятки нарядных елей. Впервые за много лет оформили многочисленные мосты. В Петропавловской крепости традиционно открылась выставка ледяных скульптур. Для посетителей там построили практически целый город.

Подробности – в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Анны Морозовой.

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