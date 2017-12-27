Facebook объяснил причину блокировки аккаунта Кадырова

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Причиной, по которой аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в Facebook оказался заблокирован, заключается в том, что чеченский лидер попал в санкционный список США. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

В пресс-службе Facebook рассказали, почему заблокировали аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Как передает ТАСС, это сделано из-за попадания чеченского лидера в санкционный список США.

"Нам стало известно, и мы подтверждаем, что аккаунты принадлежали лицу или велись от лица, которое числится в списке граждан особых категорий и запрещенных лиц США и на которое распространяется действие торгово-экономических санкций США. В связи с этим Facebook несет юридическое обязательство деактивировать аккаунты этого лица", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аккаунты Рамзана Кадырова были удалены из соцсетей Facebook и Instagram. В связи с этим Роскомнадзор направил администрации Facebook запрос с требованием объяснить причину удаления.

Говоря о блокировке своего аккаунта в Instagram, Кадыров отметил, что это было сделано по указанию властей США. Однако возмущаться произошедшим чеченский лидер не стал, отметив, что остался доволен этой ситуацией.

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