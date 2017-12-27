Рогозин пообещал жесткие и объективные выводы по аварии "Союза"

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Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что выводы комиссии по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз" будут объективными и жесткими. По его словам, эти выводы будут представлены президенту и председателю правительства.

Выводы комиссии по расследованию аварии ракеты-носителя "Союз" будут жесткими и объективными. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью "России 24".

"Я думаю, что выводы будут комиссией представлены президенту и председателю правительства, они, наши выводы будут носить жесткий и объективный характер", - передает его слова ТАСС.

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" No2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. В Роскосмосе заявили, что авария произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.