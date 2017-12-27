В горящем ангаре в Москве обрушилась кровля

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На Нагорном проезде в Москве горит ангар, оборудованный под автосервис. Площадь возгорания уже возросла до 1000 квадратных метров. В ангаре частично обрушилась кровля на площади 100 квадратных метров. На место происшествия прибывают дополнительные силы.

На Нагорном проезде на юге столицы произошел пожар в ангаре, оборудованном под автосервис. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Площадь пожара увеличилась до 1000 квадратных метров, в здании слышны хлопки. Сейчас пожар локализован", - сказал он.

Возгорание произошло в здании на Нагорном проезде, дом 10. Из-за пожара произошло частичное обрушение на площади 100 квадратных метров. На место происшествия направлены дополнительные силы. По предварительным данным, людей в здании нет.