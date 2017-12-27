Суд арестовал экс-главу СКР по ЦАО Москвы по делу Шакро Молодого

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В Москве Лефортовский районный суд арестовал бывшего главу следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Его обвиняют в получении взятки от вора в законе Шакро Молодого.

Лефортовский районный суд арестовал бывшего главу следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко. Его обвиняют в получении взятки, сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 15 февраля 2018 года", - огласила постановление судья Елена Галиханова.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме по просьбе ФСБ России. Слушателей и журналистов допустили в зал суда только на оглашение решения.

Крамаренко предъявлено обвинение по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Во вторник стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Захария Калашова (Шакро Молодого), передает Агентство "Москва".