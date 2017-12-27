ДНР и Украина завершили обмен пленными

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Киев передал ДНР и ЛНР 237 пленных. В свою очередь, республики Донбасса отправили на Украину 73 человека. Один отказался возвращаться.

В среду состоялся самый крупный за все время конфликта в Донбассе. Украинская сторона передала самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 237 человек. В ответ республики передали 73 человека, передает ТАСС.

По словам уполномоченной по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, от республики украинской стороне передано 57 человек. "Один из списка на обмен отказался возвращаться на территорию, подконтрольную Киеву. Таким образом ДНР передала не 58, а 57 человек", - сказала она.

Об обмене пленными стороны договорились при участии президента России Владимира Путина, Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, представителя Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктора Медведчука.