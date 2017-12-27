19:00, 27 декабря 2017

Полиция Вашингтона заявила о стрельбе в центре города

Теги:  сша  стрельба  Происшествие

В Вашингтоне местная полиция ведет поиск темнокожего мужчины, который открыл стрельбу в центре города. Его уже разыскивают. Есть информация о пострадавшем.

В центре Вашингтона неизвестный открыл стрельбу. По данным ТАСС, после инцидента он скрылся.

Как отметила сотрудница пресс-службы столичной полиции Карима Билал, полицейские ведут поиск 40-летнего темнокожего мужчины. Согласно неподтвержденной информации, один человек пострадал в результате происшествия.

Инцидент произошел рано утром недалеко от станции метро Геллери-Плейс.

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