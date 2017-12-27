В петербургском супермаркете произошел взрыв

Теги: санкт-петербург взрыв Происшествие

В магазине "Перекресток" в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате, по предварительным данным, пострадали порядка десяти человек. На месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция. Люди из здания эвакуированы.

Взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге. По разным данным, пострадали от трех до десяти человек.

По данным "Фонтанки", взрывная волна задела одну из касс. При этом разрушений конструкций дома 44 по Кондратьевскому проспекту нет. На месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Скорая помощь увезла, как минимум, троих человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в средней степени тяжести и еще один пострадал не сильно.

По данным ТАСС, из-за взрыва пострадали не менее десяти человек. Из здания произведена эвакуация. Возгорания нет.