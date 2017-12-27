Роскосмос назвал окончательную причину неудачного пуска "Союза"

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"Роскосмос" сообщил, что причиной аварийной ситуации при запуске ракеты-носителя "Союз" стало несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления разгонного блока. Руководителям предприятий, отвечавших за запуск, рекомендовали объявить выговоры.

Причиной аварийной ситуации при запуске ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный 28 ноября 2017 года стало несовершенство программного обеспечения разгонного блока. Об этом сообщили в пресс-службе "Роскосмоса" по результатам работы аварийной комиссии.

"Причина аварийной ситуации - несовершенство алгоритмов программного обеспечения системы управления РБ "Фрегат", - говорится в сообщении.

В комиссии отметили, что расчеты баллистических траекторий производились согласно действующим нормам, которые не предусматривают использование отдельных параметров углового движения. В связи с этим некорректность алгоритма системы управления разгонного блока не была обнаружена.

Согласно выводам аварийной комиссии, организации-разработчики не уделили должного внимания анализу возможных причин и последствий потенциальных несоответствий, связанных с запуском разгонного блока "Фрегат" в составе ракеты-носителя "Союз" с космодрома Восточный. Кроме того, не были предусмотренные необходимые профилактические мероприятия, чтобы не допустить подобных нарушений.

"Таким образом, не в должной степени были выполнены требования нормативных документов в части проведения анализа возможных отказов и критичности их последствий", - пояснили в пресс-службе Роскосмоса.

Также комиссия сочла, что должностные лица "Роскосмоса" и головные предприятия-разработчики, отвечавшие за создание космического комплекса и его составных частей, не приняли необходимые меры для обеспечения должного контроля и координации работ. Все указанные причины в совокупности привели к нештатному пуску "Союза" и потере спутников.

"За ненадлежащее исполнение руководителями возложенных на них обязанностей Комиссия рекомендовала применить к ним дисциплинарные взыскания в виде выговоров", - отметили в "Роскосмосе".

Поручения по вынесению выговоров подготовлены в отношении исполнительного директора "Роскосмоса" по средствам выведения и эксплуатации наземной космической инфраструктуры Андрея Мазурина, директора департамента обеспечения качества и надежности Виктора Чапоргина, гендиректора ЦНИИмаш Олега Горшкова, главы РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского, гендиректора НПЦАП имени Пилюгина Ефима Межрицкого и гендиректора корпорации ВНИИЭМ Леонида Макриденко.

"Комиссия также определила системные меры и организационные мероприятия, реализация которых направлена на предотвращение в будущем аварийных ситуаций по выявленным причинам", - говорится в сообщении "Роскосмоса".

Ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 19 спутниками стартовала 28 ноября и штатно достигла промежуточной орбиты. Позже "Роскосмос" сообщил, что связь со спутником "Метеор-М" No2-1, который должен был отделиться первым, установить не удалось, так как аппарат отсутствует на целевой орбите, а затем и подтвердил падение разгонного блока со спутниками в океан. В Роскосмосе заявили, что авария произошла из-за того, что система управления блока рассчитала вращение не в ту сторону.