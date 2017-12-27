СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Петербурге

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Следственный комитет после взрыва в одном из супермаркетов Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". К месту инцидента направлены опытные следователи из Москвы. По данным ведомства, госпитализированы 4 человека.

Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в супермаркете по адресу Кондратьевский проспект, 44. "По факту взрыва неустановленного предмета главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило дело по ст. 30 и ст. 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В СК уточнили, что при взрыве пострадали четыре человека. В пресс-службе регионального управления МЧС также рассказали о четырех пострадавших. По данным СМИ, мощность взрыва в камере хранения петербургского супермаркета эквивалентна 200 граммам тротила. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил из Москвы опытных следователей-криминалистов для помощи в расследовании инцидента.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге. При этом взрывная волна задела одну из касс.