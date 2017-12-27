Путин призвал избавиться от "серой зоны" в российской экономике

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Политическая стабильность в стране является одним из ключевых условий для успешного привлечения инвестиций. В среду об этом заявил Владимир Путин на итоговом в этом году заседании Государственного совета. Оно было посвящено вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. Президент поставил перед их руководителями и правительством ряд задач, в частности, призвал избавляться от теневой экономики.

Повышение инвестиционной привлекательности регионов - это приоритет, заявил президент. Когда в субъекты федерации охотно идет бизнес с деньгами, растут экономика, производство, зарплаты и реальные доходы граждан. А в бюджетах появляется больше денег, которые можно направить на здравоохранение, образование и другие социальные обязательства. Именно поэтому, по словам Владимира Путина, усиление привлекательности регионов для притока в них капиталов - это задача и экономическая, и политическая одновременно, передает "ТВ Центр".

Для того, чтобы бизнес захотел вкладывать свои деньги в российские города и области, государство использует принципиально новые механизмы. Например, программа Национальная предпринимательская инициатива. Она включает в себя проекты, направленные на снижение административных барьеров в экономике.

"Благодаря Национальной предпринимательской инициативе исключены 50 избыточных процедур, совокупная продолжительность прохождения по которым занимала 435 дней. В частности, с 2012 по 2017 год срок регистрации собственности сокращён с 43 до 13 дней, регистрации предприятий – с 30 до 10 дней", - отметил Путин.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата - еще одно ноу-хау, успешно себя зарекомендовавшее. Предприниматели сразу понимают, где им будет комфортнее работать. Население тоже знает, где власти больше стараются, чтобы привлечь средства. Несмотря на непростую экономическую ситуацию и сокращение капиталовложений в целом по стране, за последние три года в 21 регионе зафиксирован рост инвестиций. А в 10 областях он составил почти 40 процентов. Для отстающих Национальный рейтинг инвестклимата - это стимул. В начале этого года на основе опыта наиболее успешных регионов были утверждены 12 моделей-инструкций, как упростить жизнь бизнесу. Правда, следуют им, судя по всему, далеко не везде. Предприниматели продолжают жаловаться и на слишком длительные получения разрешений, и на сложность подключения к техсетям. С частью недовольств в правительстве согласились.

"Что касается проблемы, связанной с многочисленными согласованиями, которые идут по линии Роснедр и Министерства культуры, то мы знаем об этой проблеме. Я дал поручение, нужно будет обязательно эту тему изучить. И, может быть, от части согласований, там, где речь не идет о принципиальных вопросах, действительно отказаться, потому что это снижает эффективность усилий по развитию инвестиционного климата", - рассказал Дмитрий Медведев.

Что там бизнес, если даже члены одного кабинета министров жалуются на своих же коллег. Мол, порой предъявляют требования на грани абсурда. Например, глава Минэкономразвития рассказал президенту, что Министерство труда в перечне оборудования для организаций, предоставляющих соцуслуги, указывает даже количество зеркал на стене или шашек на столе.

"Избыточные требования со стороны различных федеральных ведомств к региональным структурам. От них, конечно, нужно избавляться - сколько там часов должно висеть на стене, зеркал. Такая избыточная регламентация всего и вся бессмысленна и вредна", - заявил Путин.

Впрочем, то, что разумный контроль нужен во всем, никто не спорит. Но сам бизнес просит направить усилия на главное: борьбу с теневой экономикой. Крупные инвесторы говорят: они не готовы работать, когда отсутствуют условия для справедливой конкуренции, потому что нелегал всегда будет в выигрыше по сравнению с тем, кто платит налоги и оформляет все бумаги.

"Часть наших коллег-предпринимателей считают, что выгоднее работать без регистрации. Нелегальные предприниматели не несут никакой ответственности за некачественное предоставление своих услуг, не платят налоги и взносы за работников в обязательные фонды, по сути, вынуждают людей работать вне закона, без каких-либо гарантий, в любой момент могут вышвырнуть на улицу, зарплату платят в конвертах, а значит, эти доходы не будут учтены при формировании пенсионных прав. Муниципалитеты, в свою очередь, теряют доходы, которые они могли бы направить на развитие территорий", - указал губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Президент согласился с тем, что от серой зоны экономики нужно избавляться. Но призвал применять не только репрессивные меры. А создавать условия, чтобы бизнесу было выгоднее работать по прозрачным схемам. И такие механизмы существуют. Это, например, налоговые преференции, которые регионы могут предоставлять предпринимателям. Но не все это используют на практике. По словам главы государства, немаловажную роль в привлечении инвестиций играет финансовая устойчивость самих субъектов Российской Федерации. Некоторые сейчас по уши в долгах. И таким областям государство помогает с помощью реструктуризации бюджетных кредитов. Но не все спешат с помощью средств из федеральной казны поскорее расплатиться с коммерческими банками, у которых брали деньги. Хотя и обязаны это сделать как участники госпрограммы.

"Уже говорил об этом публично и с болью в сердце ещё раз могу сказать уже в этом составе: есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитовываться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно. Посмотрю на это дополнительно ещё раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет – сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даёте заработать? Пожалуйста, внимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решить", - поручил Путин.

Улучшение инвестиционного климата требует системного подхода. И стабильность должна быть во всем. Так подвел итоги Госсовета глава государства.

"Для того, чтобы инвестиционные условия были надежными, привлекательными, нам, безусловно, нужна стабильность и с точки зрения налоговой политики государства, и с точки зрения различных административных правовых процедур. Ну и нужна политическая стабильность. Без этого никаких инвестиций не будет. Кто будет вкладывать деньги в регион или в страну в целом, если неизвестно, что завтра там случится", - отметил Путин.

Владимир Путин подчеркнул - это не отрицает необходимости обновления и движения вперед. Но это должно, по словам президента, происходить спокойным и эволюционным путем. Предсказуемом на каждом шаге вперед.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".