Путин: Россия провожает 2017 год достойно

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Уходящий год запомнится как важный этап в истории России, заявил президент Владимир Путин в среду на приеме в честь Нового года в Кремле.

Владимир Путин посетил концерт детского хора России. На сцене Государственного Кремлевского дворца выступили более 500 участников из 78 регионов страны. Уникальный коллектив представил свою предновогоднюю программу "Зимняя сказка" под руководством Валерия Гергиева и в сопровождении симфонического оркестра, сообщает "ТВ Центр".

После в рамках праздничных мероприятий в Кремле президент принял участие в торжественном приеме, посвященном встрече Нового года. Глава государства выступил перед собравшимися и отметил, что уходящий 2017-й год запомнится как важный этап в истории России. По мнению президента, страна провожает его достойно. Путин подчеркнул - впереди масса забот и планов, и выразил уверенность, что страна с ними справится.

Также глава государства поздравил присутствующих с наступающими праздниками и пожелал успехов в новом году.