В Исландии слетел с дороги автобус с иностранными туристами

Теги: В мире автобус туристы дтп исландия

В результате ДТП с участием туристического автобуса в Исландии погиб один человек, еще девять были серьезно травмированы. В результате аварии автобус слетел с дороги. Пострадавших доставили в больницу вертолетами. Гражданство пострадавших туристов не уточняется.

В результате ДТП на юге Исландии погиб один человек, еще девять серьезно пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Департамента защиты гражданского населения и ликвидации чрезвычайных ситуаций страны.

"Девять человек получили серьезные травмы, еще один погиб, когда автобус, перевозивший около пятидесяти пассажиров, сошел с дороги вблизи деревни Киркюбайярклаустур, Южная Исландия", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 14:00 по московскому времени. Все пассажиры автобуса - иностранные туристы. К месту происшествия были направлены скорая помощь, а также другие экстренные службы.

"Вертолеты Исландской береговой охраны перевозили тех, кто получил самые серьезные травмы в больницы Рейкьявика", - отметили в департаменте.

В столице страны был организован кризисный и координационный центр. Кольцевая дорога Исландии (дорога №1) временно перекрыта в районе деревни Киркюбайярклаустур. Путешественникам рекомендовали объезд по дороге №204.