Взорвавшаяся в Петербурге бомба была начинена поражающими элементами
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Взорвавшееся в петербургском торговом центре устройство было начинено поражающими элементами, сообщили в СКР. Сейчас следствие рассматривает все версии случившегося. Так там прокомментировали взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, после которого девять человек пришлось госпитализировать.
Самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в петербургском супермаркете, было начинено поражающими элементами. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
"В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - приводит ее слова ТАСС.
По ее словам, следствие рассматривает все версии случившегося.
Согласно данным администрации Калининского района города, после инцидента пришлось госпитализировать девять человек в разной степени тяжести.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".
Инцидент произошел в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в Санкт-Петербурге. При этом взрывная волна задела одну из касс.