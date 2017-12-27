Взорвавшаяся в Петербурге бомба была начинена поражающими элементами

Сотрудник полиции у входа в магазин "Перекресток" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв

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Взорвавшееся в петербургском торговом центре устройство было начинено поражающими элементами, сообщили в СКР. Сейчас следствие рассматривает все версии случившегося. Так там прокомментировали взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, после которого девять человек пришлось госпитализировать.