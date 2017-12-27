20:53, 27 декабря 2017

Взорвавшаяся в Петербурге бомба была начинена поражающими элементами

Теги:  санкт-петербург  взрыв  скр  Происшествие

Взорвавшееся в петербургском торговом центре устройство было начинено поражающими элементами, сообщили в СКР. Сейчас следствие рассматривает все версии случившегося. Так там прокомментировали взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге, после которого девять человек пришлось госпитализировать.

Самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в петербургском супермаркете, было начинено поражающими элементами. Об этом заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами", - приводит ее слова ТАСС.

По ее словам, следствие рассматривает все версии случившегося.

Согласно данным администрации Калининского района города, после инцидента пришлось госпитализировать девять человек в разной степени тяжести.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Инцидент произошел в камере хранения магазина "Перекресток" на площади Калинина в  Санкт-Петербурге. При этом взрывная волна задела одну из касс.

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