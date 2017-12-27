В Петербурге после взрыва госпитализированы 10 человек

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В Санкт-Петербурге в среду вечером прогремел взрыв. По последним данным, пострадали десять человек. Один из них находится в тяжелом состоянии, остальные - в удовлетворительном. ЧП произошло в торгово-развлекательном центре в Калининском районе.

Десять человек госпитализированы в Санкт-Петербурге после взрыва в супермаркете. Об этом сообщает "ТВ Центр". Громкий хлопок раздался на первом этаже здания, где расположены камеры хранения. Возгорания не последовало, угрозы обрушения нет. Всех, кто находился в торговом центре, эвакуировали. Пострадавших доставили в больницы. На месте ЧП работают спасатели, врачи, правоохранители, в том числе сотрудники Росгвардии, а также сапёры и пожарные.

По факту взрыва неустановленного предмета возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Рассматриваются все возможные версии произошедшего. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в северную столицу дополнительную группу криминалистов. Ситуацию взял на контроль губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. По его поручению сформирована оперативная группа.

По предварительным данным Следственного комитета, сработало взрывное устройство мощностью около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Бомба была начинена поражающими элементами.

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