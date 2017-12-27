В школе на юге Турции произошла стрельба

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Неизвестный открыл огонь из ружья в одной из турецких школ на юге страны. В результате ранения получили семеро детей. Полиция ведет поиски стрелявшего.

В одной из школ на юге Турции неизвестный открыл огонь. В результате ранения получили семеро детей, передает ТАСС со ссылкой на NTV.

Злоумышленник стрелял из ружья по группе школьников, которые играли в футбол на поле возле здания учебного заведения. Детей доставили в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Полиция ведет поиски стрелявшего.