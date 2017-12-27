Меркель и Макрон приветствовали обмен пленными в Донбассе

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствуют обмен пленными, проведенный в среду в Донбассе. Лидеры призвали стороны провести обмен оставшихся пленных, а также предоставить доступ к ним представителям Красного Креста.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон положительно оценили обмен пленными в Донбассе. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз правительства ФРГ.

"Незадолго до Нового года и православного Рождества на востоке Украины произошел обмен несколькими сотнями военнопленных. Канцлер Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовали исполнение соглашения об обмене военнопленными обеими воюющими сторонами", - говорится в документе.

Лидеры Германии и Франции призвали стороны конфликта провести обмен всех оставшихся пленных, а также предоставить представителям Красного Креста доступ к военнопленным. Кроме того, Меркель и Макрон призвали оказать МККК содействие в поиске пропавших без вести.

"В качестве демонстрации своего уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, оба лидера напомнили о необходимости реализации Минских соглашений. Нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта", - говорится в пресс-релизе.

В среду в Донбассе состоялся обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Он стал крупнейшим за все время вооруженного конфликта, вспыхнувшего почти четыре года назад. Домой вернулись 237 ополченцев Донбасса. В свою очередь, территорию ДНР и ЛНР покинули 73 гражданина Украины.