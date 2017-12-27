Украинские военные обстреляли заповедник ЮНЕСКО

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Бойцы Вооруженных сил Украины провели ракетные испытания на территории Черноморского биосферного заповедника, который находится под охраной ЮНЕСКО. В фонде "Экология-Право-Человек" сообщили, что это произошло вопреки стандартам НАТО.

Украинские военные провели ракетные испытания на территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на представителей благотворительного фонда "Экология-Право-Человек".

"Вопреки стандартам НАТО, состоялся очередной обстрел территории Черноморского биосферного заповедника, находящегося под охраной ЮНЕСКО. На этот раз испытывали новую ракету для системы залпового огня", — отмечается в сообщении фонда.

Экологи отмечают, что этот заповедник в СССР первым из всех был взят под охрану ЮНЕСКО в 1984 году.

Они напомнили, что заезды военной техники, а также взрывы крупнокалиберных ракет на этой территории недопустимы. При этом сотрудники фонда подчеркнули, что ракетные испытания прошли с разрешения дирекции заповедника.