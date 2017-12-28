В Москве задержан стрелок с фабрики "Меньшевик"

Теги: стрельба задержание Происшествие москва

Бывший собственник фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, устроивший накануне стрельбу на территории этого предприятия, задержан полицейскими в столице. Он направлен в Следственный комитет для дачи показаний. Конфликт на предприятии произошел в среду утром. Аверьянов вступил в спор с нынешним руководством фабрики, а затем из карабина "Сайга" открыл огонь.

В Москве задержан бывший владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, накануне открывший стрельбу на территории предприятия.

"Он был задержан полицейскими на территории организации, расположенной на улице Правды города Москвы и в настоящее время доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции

Утром 27 декабря Аверьянов вступил с нынешним руководством "Меньшевика" в конфликт, в ходе которого достал ружье и несколько раз выстрелил, смертельно ранив охранника. После этого он забаррикадировался в здании и оказывал активное сопротивление полиции.

Позже стало известно, что преступник ушел с территории фабрики, бросив там оружие. В Москве был объявлен план "Сирена". Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Читайте также:

В Москве введен план "Сирена" для поимки экс-директора "Меньшевика"

В Петербурге после взрыва госпитализированы 10 человек

Взорвавшаяся в Петербурге бомба была начинена поражающими элементами

СКР возбудил уголовное дело после взрыва в Петербурге