Российские ПВО сбили две ракеты боевиков в Сирии

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Российские системы ПВО перехватили две ракеты боевиков, запущенные по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом еще одна ракета не долетела до места назначения. После обстрела российские вертолеты вели патрулирование этого района.