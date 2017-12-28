Российские ПВО сбили две ракеты боевиков в Сирии
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Российские системы ПВО перехватили две ракеты боевиков, запущенные по российской авиабазе Хмеймим в Сирии. При этом еще одна ракета не долетела до места назначения. После обстрела российские вертолеты вели патрулирование этого района.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" отразил две ракетные атаки боевиков в Сирии. Об этом сообщает Газета.ru.
По данным арабских СМИ, боевики базировались в населенном пункте Бдама в провинции Идлиб. Они выпустили по российской авиабазе Хмеймим несколько ракет, две из которых были перехвачены ПВО, а еще одна не долетела до места назначения.
После обстрела российские вертолеты вели патрулирование этого района.
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