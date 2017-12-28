В Сети появилось видео с предполагаемым исполнителем взрыва в Петербурге
Теги: санкт-петербург взрыв видео Происшествие магазин
Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором, предположительно, запечатлен человек, подозреваемый в закладке бомбы в супермаркете "Перекресток". Взрыв в магазине произошел накануне вечером, пострадали 13 человек.
В Сети появилось видео, на которое попал предполагаемый исполнитель взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Запись с камер наблюдения публикует издание "Фонтанка".
На видео видно, как мужчина в зеленой куртке с капюшоном заходит в магазин, затем, по всей видимости, кладет рюкзак в камеру хранения и идет к полкам с товарами. Момент выхода человека из магазина не зафиксирован, но по информации "Фонтанки", посетитель "вышел без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе". Через некоторое время в магазине произошел взрыв.
Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пострадали 13 человек. По данным НАК, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Следственный комитет возбудил уголовное дело "покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом".
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