В Сети появилось видео с предполагаемым исполнителем взрыва в Петербурге

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Петербургское издание "Фонтанка" опубликовало видео, на котором, предположительно, запечатлен человек, подозреваемый в закладке бомбы в супермаркете "Перекресток". Взрыв в магазине произошел накануне вечером, пострадали 13 человек.

В Сети появилось видео, на которое попал предполагаемый исполнитель взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге. Запись с камер наблюдения публикует издание "Фонтанка".

На видео видно, как мужчина в зеленой куртке с капюшоном заходит в магазин, затем, по всей видимости, кладет рюкзак в камеру хранения и идет к полкам с товарами. Момент выхода человека из магазина не зафиксирован, но по информации "Фонтанки", посетитель "вышел без рюкзака, пересек площадь Калинина и затерялся в толпе". Через некоторое время в магазине произошел взрыв.

Вечером 27 декабря в магазине "Перекресток" на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге произошел взрыв. Пострадали 13 человек. По данным НАК, в камере хранения магазина взорвалось самодельное взрывное устройство мощностью в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело "покушение на убийство двух и более людей, совершенное общеопасным способом".

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