Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС

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Грузовик "Прогресс-М" этим утром успешно отстыковался от Международной космической станции. В ближайшее время несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. В июне "Прогресс" доставил на МКС топливо, продукты, воду, медикаменты и аппаратуру для проведения научных экспериментов.

Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС. В ближайшее время несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

"ТГК "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС в 04:03. Операция по отстыковке прошла штатно", - сказали "Интерфаксу" в ЦУП.

В июне "Прогресс" доставил на МКС топливо, продукты, воду, медикаменты и аппаратуру для проведения научных экспериментов. Кроме того, на борту грузовика находились несколько наноспутников, которые космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский запустили во время выхода в открытый космос 17 августа.

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