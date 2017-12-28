Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС
Грузовик "Прогресс-М" этим утром успешно отстыковался от Международной космической станции. В ближайшее время несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана. В июне "Прогресс" доставил на МКС топливо, продукты, воду, медикаменты и аппаратуру для проведения научных экспериментов.
Космический грузовик "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС. В ближайшее время несгораемые элементы корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.
"ТГК "Прогресс МС-06" отстыковался от МКС в 04:03. Операция по отстыковке прошла штатно", - сказали "Интерфаксу" в ЦУП.
В июне "Прогресс" доставил на МКС топливо, продукты, воду, медикаменты и аппаратуру для проведения научных экспериментов. Кроме того, на борту грузовика находились несколько наноспутников, которые космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский запустили во время выхода в открытый космос 17 августа.
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