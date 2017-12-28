Путин не планирует посещать Олимпийские игры в Пхенчхане
Теги: Политика путин олимпиада спорт
Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления в Пхенчхане.
Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Корее. "Пока таких планов нет", - сообщил газете "Известия" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсменов допустят до соревнований в статусе "Олимпийский атлет из России", выступать они будут под нейтральным флагом, без гимна и в форме без указаний на принадлежность к своей стране.
В сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчхане, которая состоится в феврале 2018 года.
Летом 2016 года Путин отказался от посещения ОИ в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в соревнования. В 2012 году российский лидер не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне.
Читайте также:
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Пхенчхане
"Без России Олимпиада уже не та": реакция на решение МОК
МОК представил логотип для российских спортсменов на ОИ-2018
Президент МПК объяснил решение продлить дисквалификацию России
Новости по теме Отстранение России от ОИ-2018
-
20 декабря 2017
МОК представил логотип для российских спортсменов на ОИ-2018
-
20 декабря 2017
Президент МПК объяснил решение продлить дисквалификацию России
-
19 декабря 2017
Россия отправила в МОК список спортсменов для участия в ОИ-2018
-
18 декабря 2017
Представлена олимпийская форма сборной России по хоккею