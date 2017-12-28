Путин не планирует посещать Олимпийские игры в Пхенчхане

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Владимир Путин не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления в Пхенчхане.

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать зимние Олимпийские игры в Корее. "Пока таких планов нет", - сообщил газете "Известия" пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил российскую сборную от выступления на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Спортсменов допустят до соревнований в статусе "Олимпийский атлет из России", выступать они будут под нейтральным флагом, без гимна и в форме без указаний на принадлежность к своей стране.

В сентябре президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пригласил российского лидера на Олимпиаду в Пхенчхане, которая состоится в феврале 2018 года.

Летом 2016 года Путин отказался от посещения ОИ в Бразилии после того, как значительную часть российских спортсменов не допустили к участию в соревнования. В 2012 году российский лидер не стал посещать церемонию открытия летней Олимпиады в Лондоне.

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